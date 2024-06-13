В Латвии возвели уже 130 километров забора на границе с Россией

На латвийско-российской границе возвели около 130 километров забора, что составляет 46% от общей протяженности границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал Delfi.

Строительные работы продолжаются одновременно на шести участках, и завершение забора на приоритетных участках планируется до конца 2024 года, сообщает Delfi со ссылкой на члена правления предприятия Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Елену Гаврилову.

"Строительство недостающего забора на латвийско-российской границе является одним из самых высоких приоритетов VNĪ, поэтому делается все возможное, чтобы обеспечить максимально быстрые темпы строительства, и работы ведутся одновременно на нескольких участках", – заявляет Гаврилова, подчеркивая, что в неделю в среднем строится участок длиной шесть километров.

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Строительные работы на особо сложных участках длиной около 28 километров и строительство инфраструктуры продлятся до конца 2025 года, отметила Гаврилова.

В целом латвийско-российская граница составляет 283,6 километров.

Проект строительства восточной границы контролируется Комитетом по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы, в состав которого входят различные министерства и ведомства страны.

В начале мая стало известно, что латвийская армия начала рыть противотанковые рвы на границе с Россией.

Еще в 2015 году вдоль латвийско-российской границы начали строить забор, но в 2019 году работы остановились, поскольку открыли уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах против компании Igate, которая строила объект.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, посещая границу в августе прошлого года, подчеркивал, что одна из задач – завершить начатое. Почти через пять лет, строительство забора сейчас продолжили военные.