СМИ: Восемь стран ЕС призывают ограничить передвижение российских дипломатов

Восемь министров иностранных дел стран Европейского Союза призвали ЕС запретить российским дипломатам свободно передвигаться по Шенгенской зоне и ограничить их передвижение по странам, где они аккредитованы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо министров к главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю.

Подписантами письма стали министры иностранных дел Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии.

"Свободное передвижение владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном государстве пребывания, по всей Шенгенской зоне облегчает злонамеренную деятельность", – говорится в письме, датированном 11 июня, с которым ознакомилось агентство Reuters.

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Министры заявили, что разведка, пропаганда "или даже подготовка саботажных актов является основной рабочей нагрузкой для большого количества российских "дипломатов" в ЕС". В письме добавляют, что, хотя высылка имеет важное значение, угроза остается.

"Мы считаем, что ЕС должен строго придерживаться принципа взаимности и ограничить передвижение членов российских дипломатических миссий и членов их семей только территорией государства их аккредитации", – отметили они.

Авторы письма считают, что эта мера значительно сузит оперативное пространство для российской агентуры.

Напомним, в конце мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что Варшава введет ограничения на передвижение сотрудников российского посольства на польской территории.

Он пояснил, что российским "дипломатам" позволят передвигаться только в пределах Мазовии (территории на востоке Польши. – Ред.), а консулам – только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Исключение сделают для главы посольства, добавил глава польского МИД.

Как известно, Чехия предлагала включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года, но пока идея не получила значительной поддержки.