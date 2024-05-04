В Гамбурге протестовали против исламизма и антисемитизма

Сотни людей вышли в субботу на улицы Гамбурга против исламизма и антисемитизма, за либеральные ценности и Основной закон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Демонстрация на улице Штайндамм в Санкт-Георге была запланирована как контр-митинг против собрания, организованного исламистами, которое неделю назад вызвало общенациональное возмущение призывами к созданию халифата.

По данным полиции, в контрмитинге приняли участие около 800 человек. Организаторы ожидали до 1000, а в какой-то момент даже до 3000 демонстрантов.

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"Никто не вредит исламской религии и мусульманам больше, чем сами исламисты", – заявил Али Эртан Топрак, федеральный председатель курдской общины, которая организовала митинг вместе с ассоциациями Kulturbrücke Hamburg и Secular Islam.

В то же время он обвинил политиков в том, что они слишком долго пренебрегали проблемой политического ислама, опасаясь антимусульманских настроений, и отдали ее на откуп правым популистам.

Представители группы "Мусульманский актив", классифицированной Федеральным ведомством по охране конституции как экстремистская, которые призывали к халифату на демонстрации на прошлой неделе, по словам Топрака, являются "маленькими будущими халифами-стажерами". Он призвал их опустить указательный палец проповедника: "Засуньте свои пальцы куда-нибудь в другое место".

Халифат как форма правления берет свое начало со времени после смерти пророка ислама Мухаммеда в 632 году нашей эры и означает систему, основанную на исламском праве (шариате). Как заместитель Мухаммеда, халиф был одновременно религиозным и светским правителем.

Ранее председатель баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал к жестким последствиям после демонстрации в Гамбурге, на которой выступающие призвали к созданию исламистского халифата вместо демократии.

А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после исламистского митинга в Гамбурге в субботу должны быть "последствия".