Власти Германии призвали университеты бороться с антисемитизмом

Федеральный министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер призвала немецкие университеты решительно противодействовать антисемитизму.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Масштаб ненависти к Израилю и евреям во многих западных университетах невыносим. Массовые беспорядки последних нескольких дней должны послужить нам напоминанием и предупреждением", – заявила она.

По словам Штарк-Ватцингер, руководство университетов должно соблюдать правила внутреннего распорядка и принимать дисциплинарные меры против нарушителей, а в особо серьезных случаях можно говорить и об отчислении из вуза.

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В свою очередь, Центральный совет евреев в Германии предостерег от антисемитских протестов, аналогичных тем, которые уже несколько месяцев продолжаются в американских университетах. "Меня очень беспокоит, что события, подобные тем, что происходят в США, произойдут и в Германии, поскольку многие группы имеют большие международные связи", – заявил председатель организации Йозеф Шустер.

Еврейские студенты в течение многих месяцев сталкиваются в ФРГ с проявлениями антисемитизма, что лишило их чувства безопасности, отметил Шустер. "И сейчас после каникул произошло несколько инцидентов, как, например, в Ольденбурге, где на студентов, которые собирали антисемитские листовки, напали", – сказал он.

По мнению Шустера, в университетах "часто не распознают и не знают, как реагировать на антисемитские выступления среди студентов и преподавателей, а также отсутствуют правильные инструменты для принятия мер против движущих сил этого развития".

Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн также опасается возникновения ситуации как в США. "Антисемитские настроения, к сожалению, широко распространены и могут очень быстро привести к эскалации", – заявил он.

Напомним, в пятницу правоохранители заставили покинуть территорию университета Sciences Po в Париже около сотни студентов, которые с предыдущего дня устроили там пропалестинскую акцию.

Пропалестинские акции охватили ряд филиалов Sciences Po на территории Франции и сосредоточились преимущественно в этом университете; протест был также в Сорбонне.