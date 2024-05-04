В чешском Брно протестовали против пропутинских байкеров

В чешском городе Брно организовали протест против участников мотопробега пророссийских байкеров по случаю окончания Второй мировой войны в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

Большой баннер с надписью "Мы приветствуем делегатов российской террористической федерации" и группа людей с флагами Европейского Союза, НАТО и Украины ждали сегодня перед главным входом на Центральное кладбище в Брно прибытия сторонников пропутинской группировки "Ночные волки", которые пришли возложить венки к памятнику красноармейцам. Протест был организован группой "Капутин".

"С момента аннексии Крыма в 2014 году наша группа неоднократно организовывала подобные акции протеста, чтобы привлечь внимание к опасности российского империализма", – сказал Петр Лажневский от имени группы "Капутин".

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Поводом для протеста стала остановка на "Дороге Победы", организованная группой Night Wolves MC Europe, филиалом российского мотоклуба "Ночные волки", который имеет связи с главой Кремля Владимиром Путиным. Мотоциклисты начали свое 10-е путешествие в этом году в городе Михаловце, Словакия, останавливаясь по дороге у памятников погибшим во Второй мировой войне. В понедельник они прибудут в пражские Ольшаны.

Кроме чехов и словаков, фанаты "Ночных волков" приехали из Германии, Македонии и Эстонии. Группа прошла мимо протестующих и направилась к Почетному захоронению Красной Армии. Там прозвучали чешский и словацкий гимны, участники акции возложили венки и цветы к памятнику.

После этого байкеры и их сторонники снова прошли мимо протестующих с флагами. Байкеры не реагировали на их присутствие, несколько протестующих вступили с ними в дискуссию. Один из сторонников "Ночных волков" попытался потушить сигарету украинским флагом, но обошлось без серьезных стычек между двумя сторонами.

Следующую акцию протеста группа "Капутин" готовит на понедельник, когда сторонники "Ночных волков", как ожидается, прибудут на Ольшанское кладбище. Российские члены группировки не участвуют в мотопробеге, поскольку с началом войны в Украине им запрещен въезд в Чехию. Это часть санкций, которые Европейский Союз наложил на Россию после ее вторжения в Украину.

Ежегодно мотоклуб "Ночные волки" организовывает пробеги по европейским странам, в том числе Чехии, по случаю годовщины окончания Второй мировой войны. Однако их действия вызывают возмущение властей, поскольку объединение часто называют крайне националистическим. Кроме того, руководитель "Ночных волков" Александр Залдостанов находится в санкционном списке США и ЕС за поддержку российской аннексии украинского Крыма.

Напомним, правительство Чехии непублично возобновило призывы запретить российским дипломатам свободно передвигаться по территории Европейского Союза на фоне того, как Прага и Берлин обвинили Россию в систематических кибератаках.