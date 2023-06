ЕС решил на полгода продлить экономические санкции против России за войну

Лидеры ЕС решили еще на шесть месяцев продлить экономические санкции, введенные в связи с агрессивной войной РФ против Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк сообщил, что Евросовет решил продлить санкции против России на следующие шесть месяцев.

In the meantime #Euco has decided to roll-over the EU’s #Russia sanctions by 6 months. #Hungary requested impact assessment but agreed to green light taking into account the assessment by Commission on sanctions that will follow soon. #Ukraine