Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1

Германия отчиталась о новой доставленной в Украину партии военной помощи, среди которой – десять танков Leopard 1 A5.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует обновленный список переданного Украине оружия, который публикует немецкое правительство.

Среди недавно переданного оружия – 10 танков Leopard 1 A5 и дополнительные 20 пулеметов MG3, которые используются на Leopard 2, Marder и DACHS (всего передали уже 138 единиц).

Кроме того, передали еще около 1300 снарядов к 155-мм гаубицам, 2064 дымовых снарядов этого же калибра, еще одну систему наведения мостов, 12 трейлеров.

В партию вошли также 10 наземных радиолокационных станций, в дополнение к восьми переданным ранее; еще 16 грузовиков Zetros, четыре машины для пограничников, еще сотня тысяч индивидуальных тактических аптечек.

Напомним, во время саммита НАТО министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил новый пакет помощи для Украины общей стоимостью около 600 млн евро.

В нем анонсировали две пусковые установки для системы противовоздушной обороны Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1 и одну систему беспилотных летательных аппаратов Luna.

В партии, о которой отчитались на прошлой неделе, были шесть установок Gepard, 3230 снарядов калибра 155 мм и многое другое.