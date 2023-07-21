COVID-вечеринки и Джонсон: специалисты разблокировали телефон, пароль от которого забыл экс-премьер

Специалистам удалось изъять переписку в WhatsApp со старого телефона бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона для расследований так называемых COVID-вечеринок, хотя сам Джонсон говорил, что забыл от него пароль.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, об этом в пятницу заявил представитель Джонсона.

Устройство, о котором идет речь, экс-премьеру ранее посоветовали выключить, поскольку связанный с ним мобильный номер, как выяснилось, был в свободном доступе в интернете около 15 лет.

Когда о телефоне вспомнили в рамках расследования COVID-вечеринок на Даунинг-стрит, Джонсон заявил, что забыл пароль от него. Но теперь представитель экс-премьера заявил, что технические эксперты "успешно восстановили все соответствующие сообщения с устройства".

"Борис Джонсон всегда передавал такие материалы следствию и делал все возможное, чтобы помочь их восстановить. Для того, чтобы этот процесс был успешным, был соблюден тщательный процесс, утвержденный расследованием", – добавил представитель.

Теперь сообщения в WhatsApp передадут следователям, как они того требовали еще с мая.

В июне парламент Британии поддержал отчет, где Джонсона обвинили в сознательном введении коллег в заблуждение своими комментариями относительно возможных собраний сотрудников для общения и отдыха в то время, когда для всех британцев действовали строгие ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

На этом фоне Джонсон еще раньше объявил об отставке с должности депутата Палаты общин.