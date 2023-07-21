COVID-вечірки і Джонсон: фахівці розблокували телефон, пароль від якого забув експрем’єр

Фахівцям вдалось вилучити листування у WhatsApp зі старого телефона колишнього прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона для розслідувань так званих COVID-вечірок, хоча сам Джонсон казав, що забув від нього пароль.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, про це в п’ятницю заявив представник Джонсона.

Пристрій, про який ідеться, експрем’єру раніше порадили вимкнути, оскільки пов’язаний із ним мобільний номер, як з’ясувалось, був у вільному доступі в інтернеті близько 15 років.

Коли про телефон згадали в межах розслідування COVID-вечірок на Даунінг-стрит, Джонсон заявив, що забув пароль від нього. Але тепер речник експрем’єра заявив, що технічні експерти "успішно відновили всі відповідні повідомлення з пристрою".

"Борис Джонсон завжди передавав такі матеріали слідству і робив усе можливе, щоб допомогти їх відновити. Для того, щоб цей процес був успішним, був дотриманий ретельний процес, затверджений розслідуванням", – додав речник.

Тепер повідомлення у WhatsApp передадуть слідчим, як вони того вимагали ще з травня.

У червні парламент Британії підтримав звіт, де Джонсона звинуватили у свідомому введенні колег в оману своїми коментарями щодо можливих зібрань співробітників для спілкування й відпочинку у той час, коли для всіх британців діяли суворі обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу.

На цьому тлі Джонсон ще раніше оголосив про відставку з посади депутата Палати громад.