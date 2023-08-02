В Турции раскрыли аферу на $5 млн, в которой фигурирует военное оборудование для Украины

В Турции прокуратура Анкары завершила расследование аферы на $5,1 млн при сделках по поставке военного оборудования, в результате чего пострадала Украина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

Прокуратура предъявила обвинения шести лицам по обвинению в "систематическом мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц" и в "подделке официальных документов".

Четырем подозреваемым грозит более 26 лет заключения, а двум другим – до 31 с половиной года.

Об афере стало известно в апреле прошлого года, когда представитель Украины по вопросам закупок вооружений в Турции обратился с жалобой в полицию и прокуратуру Анкары.

Владимир Краковецкий, директор по связям с общественностью МВД Украины, заявил, что аферу организовали несколько турецких граждан.

В своей жалобе представитель Украины отмечает, что ряд турецких бизнесменов обещал поставлять в Украину бронежилеты, защитные шлемы и оружие.

Сначала украинская сторона была убеждена, что группа в Грузии была готова пожертвовать Украине 70 миллионов долларов для покрытия расходов на военные поставки. Однако впоследствии один из фигурантов аферы заявил, что Украина должна заплатить за поставку оружия и военных товаров.

Краковецкий перечислил турецкому бизнесмену $5,1 млн в рамках соглашения. Однако никаких поставок не было осуществлено, а попытки связаться с ним оказались безуспешными, что вызвало подозрения в мошенничестве.

Фигурантов аферы задержали на непродолжительное время, но затем отпустили.

Накануне стало известно, что в Германии обнаружили мошенническую схему, в которой аферисты выдают себя за украинских епископов, чтобы получить деньги якобы на помощь Украине во время полномасштабной войны с Россией.