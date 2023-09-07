В Румынии заговорили об эвакуации жителей сел напротив украинских портов на Дунае

В Румынии начали обсуждать эвакуацию жителей сел над Дунаем напротив украинских портов из-за регулярных российских обстрелов.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Мэр коммуны Чаталкиой заявил, что говорил с министром обороны о потенциальном отселении жителей села Плауру, что напротив Измаила, поскольку Измаил постоянно подвергается российским атакам, а от румынского села его отделяет всего 300 метров.

Мэр призвал предложить жителям, которые этого пожелают, переезд с предоставлением жилья и питания – так, как Румыния помогала украинским беженцам в начале полномасштабной войны.

Местные жители в комментариях признаются, что опасаются не проснуться на следующее утро, но "почти привыкли" и не хотят покидать село, где прожили большую часть жизни.

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".

До этого инцидента Румыния также несколько раз проверяла, падали ли на ее территорию обломки дронов после российских атак на украинские порты на Дунае.