Почему беглецов от мобилизации за границу не получится вернуть в Украину по экстрадиции
Пятница, 8 сентября 2023, 18:30
На прошлой неделе видные представители партии власти в парламенте несколькими заявлениями запустили обсуждение перспектив экстрадиции в Украину граждан, которые уехали за границу, чтобы уклониться от мобилизации, – например, тех, кто получил заключение ВВК о непригодности к военной службе по фальшивым справкам.
И хотя уже 5 сентября представитель президента Федор Вениславский уточнил, что массовой экстрадиции не будет, поскольку "уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер", от заявленного намерения в партии власти не отказываются.
Впрочем, международно-правовая реальность разбивает мечты и намерения представителей партии "Слуга народа" (СН).
Подробнее – в статье руководительницы ОО "Европа без барьеров" Ирины Сушко и редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко "Уклонисты" в безопасности. Почему идея массовой экстрадиции мужчин из-за границы обречена на провал.
Для начала стоит разобраться, что представляет собой процедура, по которой государства могут принудительно отдавать друг другу лиц, вероятно, нарушивших закон в какой-то одной стране, а затем уехавших из нее за границу.
Этот инструмент называется экстрадиция. На европейском пространстве – где находится абсолютное большинство украинских беженцев – ее правила хорошо проработаны.
И эти правила совсем не способствуют воплощению инициативы СН.
Окончательное решение о выдаче или невыдаче человека другой стране принимает суд, а суды в ЕС не руководствуются политическими соображениями и очень часто принимают сторону мигрантов, даже нелегальных мигрантов, если те доказывают, что экстрадиция несет для них неоправданную угрозу.
Более того, даже чтобы довести дело до суда, нужно выполнить много условий, а это требует привлечения большого количества ресурсов, времени – и не гарантирует результата.
Например, согласно Конвенции, экстрадицию можно применить только к тем лицам, в отношении которых либо вынесен приговор, либо есть официальное подозрение в совершении уголовного преступления.
Также преступление должно быть достаточно тяжким, чтобы за него предусматривалась ответственность не менее года лишения свободы.
И, наверное, главное: такое суровое наказание за это действие должно быть в обеих странах-сторонах процесса – то есть и в Украине, и в государстве ЕС, где поселился подозреваемый беглец.
Абсолютное большинство потенциальных дел "уклонистов" гарантированно проваливают этот тест.
Даже в Украине значительная часть попыток незаконного пересечения границы сейчас рассматривается как административное правонарушение, если это не сопровождалось действиями, которые сами по себе являются уголовно наказуемыми – например, предложение взятки, подделка документов и тому подобное.
Отдельной проблемой является огромная стоимость процедуры экстрадиции – не только финансовая, но и административная.
Экстрадиция является сложной и долгой забюрократизированной процедурой, требующей огромного объема бумажной работы для каждого человека. Групповой экстрадиции не существует (хорошо, что это в конце концов признали и в ВР).
Кроме того, предохранители по соблюдению прав человека, встроенные в международную правовую систему, в том числе в Конвенцию об экстрадиции, почти гарантируют отказ европейских судов в экстрадиции на территорию Украины.
В частности, усилия законодателей следует сосредоточить на том, чтобы сделать возможной экстрадицию коррупционеров и военных преступников.
А экстрадиция за незаконное пересечение границы была и остается маловероятной. А массовая экстрадиция – просто невозможной. Если же Киев, не осознавая риски, пойдет по этому пути – то это может потянуть инвестицию огромных государственных ресурсов при минимальных или вовсе отсутствующих результатах.
Подробнее – в материале Ирины Сушко и Сергея Сидоренко "Уклонисты" в безопасности. Почему идея массовой экстрадиции мужчин из-за границы обречена на провал.