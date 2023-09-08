Почему беглецов от мобилизации за границу не получится вернуть в Украину по экстрадиции

На прошлой неделе видные представители партии власти в парламенте несколькими заявлениями запустили обсуждение перспектив экстрадиции в Украину граждан, которые уехали за границу, чтобы уклониться от мобилизации, – например, тех, кто получил заключение ВВК о непригодности к военной службе по фальшивым справкам.

И хотя уже 5 сентября представитель президента Федор Вениславский уточнил, что массовой экстрадиции не будет, поскольку "уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер", от заявленного намерения в партии власти не отказываются.

Впрочем, международно-правовая реальность разбивает мечты и намерения представителей партии "Слуга народа" (СН).

Подробнее – в статье руководительницы ОО "Европа без барьеров" Ирины Сушко и редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко "Уклонисты" в безопасности. Почему идея массовой экстрадиции мужчин из-за границы обречена на провал.

Для начала стоит разобраться, что представляет собой процедура, по которой государства могут принудительно отдавать друг другу лиц, вероятно, нарушивших закон в какой-то одной стране, а затем уехавших из нее за границу.

Этот инструмент называется экстрадиция. На европейском пространстве – где находится абсолютное большинство украинских беженцев – ее правила хорошо проработаны.

И эти правила совсем не способствуют воплощению инициативы СН.

Окончательное решение о выдаче или невыдаче человека другой стране принимает суд, а суды в ЕС не руководствуются политическими соображениями и очень часто принимают сторону мигрантов, даже нелегальных мигрантов, если те доказывают, что экстрадиция несет для них неоправданную угрозу.

Более того, даже чтобы довести дело до суда, нужно выполнить много условий, а это требует привлечения большого количества ресурсов, времени – и не гарантирует результата.

Например, согласно Конвенции, экстрадицию можно применить только к тем лицам, в отношении которых либо вынесен приговор, либо есть официальное подозрение в совершении уголовного преступления.

Также преступление должно быть достаточно тяжким, чтобы за него предусматривалась ответственность не менее года лишения свободы.

И, наверное, главное: такое суровое наказание за это действие должно быть в обеих странах-сторонах процесса – то есть и в Украине, и в государстве ЕС, где поселился подозреваемый беглец.

Абсолютное большинство потенциальных дел "уклонистов" гарантированно проваливают этот тест.

Даже в Украине значительная часть попыток незаконного пересечения границы сейчас рассматривается как административное правонарушение, если это не сопровождалось действиями, которые сами по себе являются уголовно наказуемыми – например, предложение взятки, подделка документов и тому подобное.

Отдельной проблемой является огромная стоимость процедуры экстрадиции – не только финансовая, но и административная.

Экстрадиция является сложной и долгой забюрократизированной процедурой, требующей огромного объема бумажной работы для каждого человека. Групповой экстрадиции не существует (хорошо, что это в конце концов признали и в ВР).

Кроме того, предохранители по соблюдению прав человека, встроенные в международную правовую систему, в том числе в Конвенцию об экстрадиции, почти гарантируют отказ европейских судов в экстрадиции на территорию Украины.

В частности, усилия законодателей следует сосредоточить на том, чтобы сделать возможной экстрадицию коррупционеров и военных преступников.

А экстрадиция за незаконное пересечение границы была и остается маловероятной. А массовая экстрадиция – просто невозможной. Если же Киев, не осознавая риски, пойдет по этому пути – то это может потянуть инвестицию огромных государственных ресурсов при минимальных или вовсе отсутствующих результатах.

Подробнее – в материале Ирины Сушко и Сергея Сидоренко "Уклонисты" в безопасности. Почему идея массовой экстрадиции мужчин из-за границы обречена на провал.