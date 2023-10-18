Во Франции из шести аэропортов эвакуировали людей после сообщений о минировании

Шесть французских аэропортов получили угрозы о заминировании этой средой утром – на всех этих аэропортах решили провести эвакуации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал BFM TV.

Угрозы поступили в Лилль, Брон, Ниццу, Нант, Тулузу и Бове, что недалеко от Парижа. В каждом из этих аэропортов службы разминирования начали проводить мероприятия по устранению подозрительных предметов.

На данный момент ни один самолет не вылетает из соответствующих аэропортов, указывает Генеральная дирекция гражданской авиации. Из только что приземлившихся самолетов пассажиров высаживают в конце взлетно-посадочной полосы и не везут в терминал. В некоторых случаях людей просят подождать на борту.

В аэропорту Лилль-Лескен тревога была объявлена после получения анонимных угроз по электронной почте в среду утром вскоре после 10:00. Людей из здания срочно эвакуировали.

В Броне тревога закончилась. Там эвакуировали людей из сигнальной башни и двух самолетов. Проводились обыски, но ничего не обнаружили.

Аэропорт Ниццы также получил угрозу, но тревога уже закончилась. Речь шла об оставленном в терминале одном подозрительном багаже, который был обезврежен.

Столкнувшись с террористической угрозой, правительство Франции решило усилить меры безопасности. В среду утром, находясь на Северном вокзале в Париже, министр транспорта Клеман Бон объявил о ряде мер "в рамках усиления безопасности в общественном транспорте".

Это решение было принято через несколько дней после того как 20-летний выходец из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. Впоследствии выяснили, что его брат уже отбывает наказание за планирование терактов, а сам парень находился под наблюдением полиции – что, впрочем, не позволило узнать о его намерениях.

После этого во Франции начал действовать самый высокий уровень террористической угрозы, к мерам безопасности привлекли 7 тысяч военных.

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился проверить досье всех иммигрантов, которых подозревают в радикализации, что может быть основанием для депортации в страны происхождения.