Теракт в Брюсселе: нападавший умер в больнице, его личность подтвердили

Исламист, накануне совершивший теракт и застреливший двух граждан Швеции в центре Брюсселя, после задержания скончался в больнице от полученных ранений.

Об этом сообщает Le Soir, пишет "Европейская правда".

Бельгийские медиа сообщили, сначала со ссылкой на источники, что раненый вооруженный мужчина, которого полиция нейтрализовала утром – Абдесалем Л. Его с самого начала считали исполнителем вечернего теракта в Брюсселе.

СМИ распространили сообщение о том, что нападающий скончался в реанимации около 9:30 по местному времени. Вскоре прокуратура подтвердила эту новость.

45-летний Абдесалем – выходец из Туниса, который в последнее время проживал в Брюсселе. По первым данным расследования, он в 2019 году подал заявку на получение убежища, но примерно через год получил отказ. Несмотря на это, ему удалось до сих пор оставаться в Бельгии.

По словам министра юстиции Винсента ван Квикенборна, мужчина был известен полиции, кроме нелегального пребывания в стране, по подозрениям в причастности к торговле людьми и "создании угрозы для нацбезопасности".

В 2016 году иностранные правоохранительные органы передали Бельгии информацию о том, что Абдесалем имеет радикальные взгляды и склонен к тому, чтобы стать джихадистом. По словам министра, в то время таких сообщений было очень много и это не было чем-то исключительным.

Относительно недавно на Абдесалема пожаловался человек из центра для беженцев, которому он за что-то угрожал. Этот человек сообщил, что в родном Тунисе мужчину якобы преследовали за террористические акты. Проверка не подтвердила это, хотя и показала, что Абдесалем имел другие проблемы с законом.

Министр юстиции говорит, что бельгийские органы не видели признаков того, что мужчина представляет непосредственную угрозу.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба. Впоследствии стало известно, что нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами, и, похоже, нападавший умышленно стрелял в них.

Утром подозреваемого задержали в одном из районов бельгийской столицы, при этом он получил серьезные ранения.

Франция, где в пятницу тоже произошел исламистский теракт и также объявлен наивысший уровень террористической угрозы, после случая в Брюсселе усиливает охрану границ.