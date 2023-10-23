Как Европа должна остановить российскую газовую экспансию в Арктике и почему это важно

Компании из ЕС продолжают поставлять оборудование и услуги для российского газового проекта "Арктик СПГ 2". Об этом свидетельствуют результаты расследований, опубликованные 19 октября в изданиях Der Spiegel, ZDF, Der Standard и Le Monde.

Неудивительно, что Владимир Путин выглядел очень довольным, когда в июле текущего года запустил первый этап "Арктик СПГ 2" с верфи в Мурманске.

Масштабный энергетический проект завершили досрочно, не дожидаясь ужесточения санкций.

О том, как такое стало возможным и можно ли еще остановить российский проект – в колонке Олега Савицкого (Stand With Ukraine) и Зои Райтер (Anti-Corruption Data Collective) Арктический проект Путина: как ЕС следует усилить энергетические санкции против России.

В первую очередь потому, указывают авторы колонки, что Европейский Союз применял санкции только к конкретным видам оборудования, а не к российским компаниям, участвовавшим в проекте, или к российскому газовому сектору в целом.

"Длительный процесс введения санкций дал возможность завершить уже начатые сделки, что поставило под вопрос очевидную цель блокирования российских стратегических энергетических проектов", – констатируют Савицкий и Райтер.

Они отмечают, что эту угрозу увидели в Соединенных Штатах. В сентябре 2023 года Вашингтон наложил санкции на структуры, имеющие отношение к проекту "Арктик СПГ 2", включая российские компании, их дочерние предприятия, а также компании, недавно созданные в странах, таких как Объединенные Арабские Эмираты, для поставки оборудования, которое ранее напрямую предоставлялось европейскими фирмами.

Однако остановить строительство уже не удалось.

"Проекты российской добычи газа в Арктике открывают перед Путиным прибыльные и стратегические возможности, предоставляют вознаграждение его олигархическим союзникам за лояльность и служат стратегическим интересам Кремля в регионе", – объясняют эксперты.

По их словам, "Арктик СПГ 2" – это одна из многочисленных так называемых "углеродных бомб" – проектов в сфере ископаемого топлива, которые в течение своего функционирования ожидаемо выбросят более гигатонны CO2. Сам проект предполагает, что с глобальным потеплением облегчится навигация в Арктическом океане и бурение в условиях сибирской "вечной" мерзлоты.

Авторы колонки уверены, что еще есть возможность предотвратить реализацию этого проекта: две трети "Арктик СПГ 2" еще не завершены, и во многом он зависит от европейских технологий.

"Коалиция украинских общественных организаций уже обращалась к Европейской с призывом прекратить проект "Арктик СПГ 2" с помощью 12-го пакета санкций.

Как минимум, страны ЕС должны запретить перевалку российского СПГ в своих портах и его дальнейший экспорт.

Европейская комиссия также должна поддержать Соединенные Штаты и ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве и эксплуатации "Арктик СПГ 2"", – пишут Савицкий и Райтер.

Они считают, что Европа может и должна пойти еще дальше, расширив перечень товаров, технологий и оборудования, запрещенных к экспорту в Россию.

Параллельно, все государства-члены должны ускорить переход к возобновляемым источникам энергии и уменьшить свою зависимость от нестабильных углеводородов.

"Только в таком случае возможно остановить "Арктик СПГ 2" и другие российские проекты, которые представляют угрозу для международной безопасности, арктической среды и климата планеты", – резюмируют авторы.

Подробнее – в колонке Олега Савицкого и Зои Райтер Арктический проект Путина: как ЕС следует усилить энергетические санкции против России.