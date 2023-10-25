В Европарламенте хотят передать Украине почти 150 бронемашин, конфискованных ЕС

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Барт Гротгюйс предложил передать Украине десятки единиц бронированной техники, конфискованные при попытках незаконного ввоза в Ливию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале RTL Nieuws.

В конце прошлого года военная миссия ЕС IRINI, призванная предотвращать нарушения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, перехватила нидерландское грузовое судно MV Meerdijk у берегов Южной Африки.

Судно перевозило 41 бронированный вездеход типа BATT UMG с завода в Объединенных Арабских Эмиратах в Бенгази – прибрежный ливийский город, который контролируют не признанные международным сообществом силы генерала Халифы Хафтара.

Груз изъяли и передали на хранение на склад возле французского Марселя. Там в целом хранятся по меньшей мере 146 военных транспортных средств, направлявшихся в Ливию в нарушение санкций ООН.

Гротгюйс считает, что эту бронетехнику Евросоюз должен передать Украине. Его поддерживают несколько влиятельных депутатов Европарламента, в частности Ги Верхофстадт.

"Конфискованные транспортные средства – это большая удача для миссии IRINI, справедливо и необходимо, чтобы мы как можно быстрее передали это оборудование Украине. Война в Украине превращается в войну на истощение, и передача почти 150 машин будет очень четким сигналом для России, что Европа хочет идти до конца", – сказал евродепутат.

Представитель IRINI подтвердил RTL Nieuws, что передача захваченных транспортных средств Украине юридически возможна, и окончательное решение по этому поводу должен принять Европейский совет.

Напомним, в начале октября США передали украинским Вооруженным Силам патроны иранского происхождения, конфискованные при попытке контрабанды в Йемен.