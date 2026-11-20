Президент Дональд Трамп заявил, что США "не позволят" Ирану создать "грязную бомбу", и предупредил: его администрация узнает, если Тегеран займется этим.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил 20 ноября, что "ходят слухи" о том, что Иран создает "грязную бомбу".

"Мы много знаем о том, что происходит в Иране. Мы знаем все, что они говорят. Мы знаем, кто они и где они. Мы об этом узнаем. Мы этого не допустим", – подчеркнул он.

Недавно СМИ обнародовали разведывательные данные США, свидетельствующие о том, что Иран якобы разрабатывает планы нанесения ударов по высокопоставленным чиновникам администрации

Трампа путем взрыва "грязной бомбы" или применения химического оружия в Вашингтоне.

Тогда Трамп заявил, что власти проверяют, есть ли у Ирана какие-либо планы по нападению на Вашингтон.