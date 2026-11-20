Американский президент Дональд Трамп считает, что главе Кремля Владимиру Путину "сейчас приходится нелегко" из-за войны, которую он развязал против Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 20 ноября, сообщает "Европейская правда".

У Трампа спросили, считает ли он Путина другом США, на что американский президент ответил, что "не может говорить от имени Америки".

В то же время он заявил, что считает главу Кремля человеком, с которым "у него очень хорошие отношения".



"И на самом деле они действительно замечательные. У него много ядерного оружия – по его количеству он занимает второе место после нас. Это очень хорошо", – сказал американский президент.

В то же время Трамп заявил, что Путину "сейчас приходится нелегко".

"Сейчас ему приходится нелегко, ведь он ведет войну, которая должна была длиться один день, а длится уже пять лет. И много людей погибло с обеих сторон. Я думаю, что эта война закончится. Но я считаю, что у меня прекрасные отношения с Путиным. И это очень хорошо", – добавил он.

На этой пресс-конференции американский президент заявил, что глава Кремля заверил его, что хочет завершить войну с Украиной дипломатическим путем.

Напомним, 19 ноября перед началом встречи в Китае Трамп вошел в зал в Шэньчжэне в сопровождении государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента. Войдя в зал, Трамп улыбнулся и сказал, указав на Путина: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку Путину.

Такое поведение Трампа вызвало критику со стороны политиков. В частности, старший член Комитета Сената по международным отношениям, демократка Джин Шахин заявила, что "друг" президента Трампа – это кровожадный военный преступник".

А президент Владимир Зеленский заявил, что как называть Путина – это дело Трампа, но для Украины глава Кремля – враг и убийца.