В Австрии считают, что президент Европейского совета Антониу Кошта должен провести радикальное сокращение долгосрочного бюджета ЕС, чтобы Вена согласилась на него.

Об этом пишет Rapporteur, сообщает "Европейская правда".

О том, что Евросоюз должен сократить бюджет, заявила австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр. По её словам, Австрия требует сокращения на несколько сотен миллиардов евро.

"Определение приоритетов, конечно, также означает принятие политически неудобных решений", – сказала Клаудия Бауэр, добавив, что просто взять имеющийся бюджет и увеличить расходы для покрытия новых сфер не сработает.

Антониу Кошта представит новый компромиссный бюджет 21 ноября. И, в то же время, столкнется со сложной задачей – добиться соглашения между 27 столицами стран ЕС, которые выдвигают противоречивые требования, считает издание.

Возглавляемая Германией группа стран, в которую входит Австрия, требует значительных сокращений расходов, тогда как группа из 17 стран отвергает любые сокращения.

Хотя Австрия стремится обеспечить достаточное финансирование сельского хозяйства и региональных расходов на сплоченность, Вена требует сокращений в других сферах в предложенном Европейской комиссией бюджете на 2028–2034 годы, который составляет почти 2 трлн евро.

Чтобы найти компромисс, Кошта должна предложить сокращение расходов во всех сферах, отметила министр. В частности – в сфере административных расходов и расходов на политику развития.

Напомним, 10 октября Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, представила новый компромиссный проект многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы объемом около 1,83 трлн евро, что примерно на 30% больше действующего семилетнего бюджета блока.

Как сообщала "Европейская правда", в сентябре 2026 года лидеры этих шести стран направили премьер-министру Ирландии, председательствующей в ЕС, Михолу Мартину и президенту Европейского совета Антониу Кошти совместное письмо с требованием сократить новый семилетний бюджет ЕС на несколько сотен миллиардов евро.