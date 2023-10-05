Зеленский после встречи с Шольцом: Берлин работает над передачей новой системы Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде в четверг.

Об этом украинский лидер сообщил в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой противовоздушной обороны Patriot на зимние месяцы.

Fruitful meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz.



Germany is working on providing Ukraine with an additional “Patriot” system for the winter months.



I’m grateful for Germany’s support in defending our freedom and people. This is also the defense of Europe and our shared values. pic.twitter.com/xv8k0bXNw3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023

"Благодарен за поддержку со стороны ФРГ в защите нашей свободы и народа. Это также защита Европы и наших общих ценностей", – отметил президент.

Ранее сообщалось, что Германия планирует поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить зерновые грузы от потенциальных российских атак.

Издание Bild утверждало, что представителям украинского правительства на переговорах с немецкой стороной дали понять, что Германия хочет сделать все возможное для дальнейшего усиления ПВО Украины, тогда как передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus не планирует.