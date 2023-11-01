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Боррель обещает: другие кризисы не отвлекут внимание ЕС от Украины

Среда, 1 ноября 2023, 18:20

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в среду отметил, что Брюссель продолжит поддержку Украины, несмотря на другие кризисы в мире.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети Twitter (X).

Боррель отметил, что за последние сутки Россия обстреляла 100 городов и сел Украины, что стало "новым пиком жестокости" российской агрессии.

"Москва не должна питать иллюзий: другие кризисы не отвлекут наше внимание от Украины. Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется", – заверил топ-дипломат ЕС.

После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября возникли опасения, что поддержка израильской стороны со стороны Запада отвлекает от полномасштабной российской агрессии против Украины.

Ранее западные чиновники, в частности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, уверяли, что это не так.

А глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что встреча советников на Мальте продемонстрировала широкую поддержку Украины государствами мира на фоне обострения на Ближнем Востоке.

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Боррель Война с РФ