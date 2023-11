Боррель обещает: другие кризисы не отвлекут внимание ЕС от Украины

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в среду отметил, что Брюссель продолжит поддержку Украины, несмотря на другие кризисы в мире.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети Twitter (X).

Боррель отметил, что за последние сутки Россия обстреляла 100 городов и сел Украины, что стало "новым пиком жестокости" российской агрессии.

"Москва не должна питать иллюзий: другие кризисы не отвлекут наше внимание от Украины. Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется", – заверил топ-дипломат ЕС.

Russian aggression against #Ukraine has reached a new peak of ruthlessness, with more than 100 towns and villages targeted in 24 hours.



Moscow should have no illusions: other crises will not divert our attention from Ukraine.



Our support continues, as long as needed