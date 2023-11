Боррель обіцяє: інші кризи не відвернуть увагу ЄС від України

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у середу наголосив, що Брюссель продовжить підтримку України попри інші кризи у світі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у соцмережі Twitter (X).

Боррель зауважив, що за останню добу Росія обстріляла 100 міст і сіл України, що стало "новим піком жорстокості" російської агресії.

"Москва не повинна мати ілюзій: інші кризи не відвернуть нашу увагу від України. Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно", – запевнив топ-дипломат ЄС.

Russian aggression against #Ukraine has reached a new peak of ruthlessness, with more than 100 towns and villages targeted in 24 hours.



Moscow should have no illusions: other crises will not divert our attention from Ukraine.



Our support continues, as long as needed