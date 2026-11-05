ЕСПЧ вынес решение против Украины по делу Екатерины Гандзюк

Европейский суд по правам человека признал, что причастность государства к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк с использованием серной кислоты является нарушением права на жизнь и свободу выражения мнения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе суда.

Дело "Гандзюк и другие против Украины" касалось смертельного нападения с применением серной кислоты на Екатерину Гандзюк, местную антикоррупционную активистку и государственную служащую в Херсоне, которое, как утверждается, было совершено по поручению государственных должностных лиц.

В решении от 5 ноября по этому делу Европейский суд по правам человека единогласно признал, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь/эффективное расследование) Европейской конвенции по правам человека как в связи со смертью Екатерины Гандзюк, так и из-за последующего отказа провести эффективное расследование.

В частности, Суд установил, что нападение, произошедшее в 2018 году, было заранее спланированной и оплаченной операцией, целью которой было заставить замолчать лицо, выполнявшее функции общественного контролера. Существовали достаточно веские, четкие и согласованные обстоятельства, чтобы сделать вывод о наличии тесной связи между нападением и осуществлением или злоупотреблением государственными полномочиями, что влечет за собой ответственность государства.

Суд также установил нарушение статьи 10 (свобода выражения мнения). Нападение объективно могло вселить страх в других журналистов, активистов и представителей гражданского общества. Оно оказало особенно серьезный "остужающий эффект" на общественную дискуссию о коррупции и злоупотреблении властью.

Суд постановил, что Украина должна в течение трех месяцев выплатить 40 тыс. евро родителям Екатерины Гандзюк и 40 тыс. евро мужу активистки в качестве возмещения морального вреда, а также 4 тыс. евро судебных издержек.

Днепровский суд Киева 26 июня 2023 года огласил приговор по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк – обвиняемый заказчик нападения Владислав Мангер и организатор Алексей Левин (Москаленко) получили по 10 лет лишения свободы.

Посольство США в Украине тогда отреагировало на судебные приговоры по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, заявив, что они дают надежду тем, кто долго искал справедливости.

31 июля 2018 года херсонскую активистку и советницу мэра Екатерину Гандзюк облили кислотой. Через 4 месяца она скончалась в больнице. Сначала полиция квалифицировала преступление как хулиганство, а затем переквалифицировала его в умышленное убийство.

Суд над обвиняемыми Владиславом Мангером и Алексеем Левиным длился более трех лет. Они отрицали свою вину.