Сикорский: Россия сегодня не способна на крупное наступление против НАТО

На сегодняшний день Россия не способна провести крупное наступление против НАТО, но может совершить диверсионные действия или провокации, к которым Альянс должен быть готов.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, чье заявление приводит польское внешнеполитическое ведомство.

Сикорский подчеркнул, что Россия представляет для Польши угрозу и к этому следует относиться серьезно.

"Сегодня Россия не способна провести крупное наступление против НАТО, а если бы она готовилась к этому, мы бы это увидели – у нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию ста тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами", – отметил польский министр.

Однако он подчеркнул, что намерения Путина серьезнее, чем ожидала Западная Европа, поэтому никто не будет этого недооценивать.

"Россия способна на диверсионные действия или провокации, не достигающие уровня настоящего вторжения. К таким действиям НАТО также должно быть готово", – подчеркнул Сикорский.

Как сообщалось, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что в 2029 году Россия будет в состоянии совершить нападение на НАТО – или даже раньше.

Разведка Эстонии убеждена, что Россия не намерена начинать военное вторжение на территорию какого-либо государства НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия продолжает попытки втянуть Беларусь в войну, в частности, вероятно, с целью проведения операции против одной из стран НАТО.