Глава МИД Эстонии: Путин хочет, чтобы мы остановили Украину от атак дронами, но следует продолжать

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна выступил за продолжение ударов украинских дронов по объектам в России, призвав Украину к осторожности в связи с отклонением беспилотников.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Тсахкна подчеркнул, что в Эстонии, конечно, не рады тому, что украинские дроны попадают на ее территорию. Но, заметил он, ответственность за эти инциденты лежит на России, поскольку она может прекратить войну хоть завтра.

"Вопрос в том, что теперь Россия намеренно "подталкивает" эти дроны на территорию НАТО, одновременно распространяя фейковый нарратив, будто бы НАТО, мы – страны Балтии и Финляндия – официально разрешаем Украине использовать нашу территорию для этих атак. Это неправда. Мы никогда этого не разрешали", – сказал министр.

По его словам, лидер РФ Владимир Путин, безусловно, хочет, чтобы страны, на чью территорию залетают дроны, оказывали давление на Украину с требованием прекратить атаки.

"Но мы этого не делаем. Должно быть абсолютно понятно, и во время встречи министров иностранных дел стран НАТО на прошлой неделе мы это объяснили: дело не в Украине, а в России", – сказал Цахкна.

Он подчеркнул, что никто не ставит под сомнение право Украины атаковать объекты глубоко в российском тылу, поскольку украинские "дальнобойные санкции" работают хорошо.

"Мы хотели бы, чтобы Украина была более осторожной в отношении границ: если вы наносите удары по "линиям жизни" российской военной машины в Усть-Луге, Санкт-Петербурге и других местах, – это очень близко к нашим границам. Путин глубоко обеспокоен, потому что почти 60% экспорта газа и нефти идет через эти порты. Поэтому Украина должна продолжать", – резюмировал Цахкна.

Как сообщалось, на фоне инцидентов с попаданием дронов в воздушное пространство ЕС страны Балтии обратились к Украине за опытом в сфере строительства бомбоубежищ.

На фоне инцидентов с дронами президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во вторник прибыли в Литву на встречу с премьер-министром Ингой Ругинене и другими лидерами стран Балтии.

Читайте также: Друзей Украины пугают дроны: как удары по балтийским портам РФ создают проблемы для Киева.