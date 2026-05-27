Канада впервые заключит крупную сделку по продаже СПГ в европейскую страну

На этой неделе будет объявлено о заключении исторической сделки по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) из канадской Британской Колумбии в Германию.

Об этом CBC News стало известно из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

По информации собеседников, это масштабное соглашение будет заключено между компанией Ksi Lisims LNG из Британской Колумбии и немецкой компанией SEFE.

Министр энергетики Британской Колумбии Адриан Дикс во вторник, общаясь с журналистами, не подтвердил, кто именно является сторонами соглашения.

"Ksi Lisims, очевидно, работала над развитием рынков по всему миру, так что это их объявление", – сказал Дикс.

Министр энергетики Канады Тим Ходжсон намерен сделать заявление в среду утром в Ванкувере относительно "международного экспорта энергоносителей", и ожидается, что будут раскрыты детали соглашения.

По данным источников, соглашение, первое между Канадой и Европой, предусматривает поставку одного миллиона метрических тонн СПГ в год.

Выступая на встрече премьер-министров западных провинций в Альберте, премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби заявил, что доволен соглашением.

"Часть работы, необходимой для принятия окончательного инвестиционного решения, заключается в заключении соглашений об отборе – это обязательство покупать СПГ из комплекса. Поэтому важное объявление о покупке СПГ европейским партнером приближает нас к этой цели", – сказал он.

Напомним, ещё в январе сообщалось, что ЕС ищет альтернативы американскому СПГ из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.

В этом году Украина начала получать американский СПГ через литовский терминал в Клайпеде.