Зеленский: Украина готова развивать взаимовыгодные отношения с Грузией
Президент Владимир Зеленский вечером 26 мая поздравил грузинский народ с Днём независимости и выразил готовность Украины развивать взаимовыгодные отношения с Грузией.
Об этом глава государства написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".
"Поздравляю Грузию и грузинский народ с Днем независимости. Наши нации объединяют давние связи и общее понимание ценности свободы и достоинства", – отметил президент.
Он пожелал Грузии мира, единства, силы и процветания.
"Мы рассчитываем на взаимовыгодные отношения, и Украина готова двигаться в этом направлении", – подчеркнул Зеленский.
Напомним, 4 мая на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване состоялась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.
После встречи премьер Грузии отметил, что, несмотря на существующие сложности, между двумя странами сохраняется "очень долгая история дружбы", и грузинская сторона готова сделать все для нормализации отношений как между государствами, так и между правительствами.
Зеленский заявлял, что видит перспективы перезапуска отношений с Венгрией и Грузией.
