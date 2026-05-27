Зеленский: Украина готова развивать взаимовыгодные отношения с Грузией

Президент Владимир Зеленский вечером 26 мая поздравил грузинский народ с Днём независимости и выразил готовность Украины развивать взаимовыгодные отношения с Грузией.

Об этом глава государства написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

"Поздравляю Грузию и грузинский народ с Днем независимости. Наши нации объединяют давние связи и общее понимание ценности свободы и достоинства", – отметил президент.

Он пожелал Грузии мира, единства, силы и процветания.

"Мы рассчитываем на взаимовыгодные отношения, и Украина готова двигаться в этом направлении", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 4 мая на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване состоялась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.

После встречи премьер Грузии отметил, что, несмотря на существующие сложности, между двумя странами сохраняется "очень долгая история дружбы", и грузинская сторона готова сделать все для нормализации отношений как между государствами, так и между правительствами.

Зеленский заявлял, что видит перспективы перезапуска отношений с Венгрией и Грузией.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Предложение для Тбилиси: меняет ли Украина курс в отношении Грузии