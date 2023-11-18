В Мадриде собрался рекордный протест против амнистии сепаратистов из Каталонии

Около 170 тысяч человек в субботу прошли по центру Мадрида в рамках крупнейшего протеста против закона об амнистии для причастных к сепаратистскому референдуму 2017 года каталонских деятелей, который испанские социалисты согласовали для формирования правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протестующие с плакатами "Санчес – предатель" и "Не продавайте Испанию" выступили против закона об амнистии каталонских сепаратистов, который, по их мнению, угрожает верховенству права и принципу разделения властей.

ФОТО: REUTERS

Среди 170 тысяч протестующих присутствовали лидер оппозиционной консервативной Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо и председатель ультраправой Vox Сантьяго Абаскаль.

ФОТО: REUTERS

Ранее на этой неделе лидер Социалистической рабочей партии Педро Санчес получил мандат от парламента на назначение правительства при поддержке каталонских и баскских националистических партий в обмен на одобрение закона об амнистии.

По данным местных СМИ, амнистия коснется более 300 сторонников независимости Каталонии и 73 полицейских, которым были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий.

Из-за противоречивого предложения об амнистии сотни тысяч испанцев выходили на протесты последние две недели, а ультраправые обжаловали инициативу в Верховном суде. Напряжение в испанском обществе сохраняется.