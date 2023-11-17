Отставные испанские военные предлагают свергнуть премьера из-за сделки с сепаратистами

Крайне правая Ассоциация офицеров Испании в отставке призвала вооруженные силы страны свергнуть власть премьер-министра Педро Санчеса, который заручился поддержкой каталонских сепаратистских партий для одобрения своего правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В манифесте, который подписали пятьдесят отставных военнослужащих Испании (их имена не указываются), заявляется об "ухудшении" политической ситуации в стране и "абсолютном пренебрежении" к институтам власти.

Экс-военные утверждают, что военный переворот оправдывает статья 8.1 Конституции Испании, где указана миссия вооруженных сил – гарантировать суверенитет и независимость Испании и защиту ее территориального единства, а также защищать конституционный строй.

"Может произойти разрыв единства испанской нации, уникальной и неделимой, путем одобрения... еще одного референдума о самоопределении, а также признания Каталонии "национальным меньшинством" с привилегиями, которые это влечет за собой в международном праве", – говорится в тексте.

В манифесте, однако, не указано, что никакой договоренности – ни публичной, ни непубличной – о еще одном референдуме о независимости Каталонии Социалистическая рабочая партия Санчеса и каталонские партии не достигли.

В левой партии Sumar, которая вместе с социалистами вошла в правительственную коалицию, уже призвали привлечь к ответственности авторов манифеста.

El Pais указывает, что эта же Ассоциация офицеров Испании в отставке ранее выражала поддержку диктаторскому режиму Франциско Франко, а в 2020 году даже выступала за "зачистку" страны от "красных" и "уничтожение 26 миллионов испанцев".

К тому же, манифест вызвал возмущение среди действующих испанских военнослужащих, которые выразили недовольство тем фактом, что отставные офицеры (некоторые из которых ушел на пенсию десятки лет назад) произносят заявления от имени Вооруженных сил страны.

Как сообщалось, лидер социалистов Испании Педро Санчес получил поддержку большинства в парламенте для формирования нового правительства, заручившись поддержкой левых и сепратистских партий.

Самой сложной была сделка с партией Junts, которую контролирует бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон. Лидер сепаратистов требовал амнистии для людей, привлеченных к ответственности за действия, связанные с попыткой провозглашения независимости Каталонии в 2017 году. В понедельник партия Санчеса подала законопроект о предоставлении амнистии этим людям.

Из-за противоречивого предложения сотни тысяч испанцев вышли на протесты, выступая против амнистии. Напряжение в испанском обществе сохраняется.

Всего более 300 каталонских сепаратистов могут подпасть под закон об амнистии.