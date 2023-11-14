Испанские ультраправые подали в суд на Санчеса из-за возможного принятия закона об амнистии

В Испании ультраправая партия Vox подала жалобу в Верховный суд против главы правительства Педро Санчеса из-за планов принять закон об амнистии для каталонских сепаратистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Испанские ультраправые правые обвиняют Санчеса во "взяточничестве, сотрудничестве с террористами, узурпации функций судебной власти, а также в переговорах и деятельности, запрещенной государственным должностным лицам при выполнении ими своих функций".

Кроме того, в Vox требуют привлечь к ответственности как представителей Социалистической партии, так и каталонской Junts.

В партии также просят суд приостановить проведение запланированных на 15-16 ноября дебатов в парламенте по кандидатуре Санчеса на пост премьера.

Ультраправые также подали жалобу против экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Голосование за новое правительство Санчеса состоится на фоне поданного законопроекта об амнистии ряда участников движения за независимость Каталонии в 2017 году, что было условием для их поддержки и.о. премьера.

Подтвержденная на прошлой неделе поддержка Junts, а также Баскской националистической партии даст Санчесу абсолютное большинство в нижней палате парламента, состоящей из 350 депутатов, во время голосования, которое должно состояться в ближайшие дни.

По данным местных СМИ, амнистия коснется более 300 сторонников независимости Каталонии и 73 полицейских, которым были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий.

Это вызвало масштабные протесты правых и ультраправых сил, которые продолжаются 11 дней подряд.