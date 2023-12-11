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Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии перед предстоящим саммитом

Понедельник, 11 декабря 2023, 07:39

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Южной Америке, провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно предстоящего саммита лидеров ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он рассказал в своем Twitter.

Зеленский отметил, что поддерживает связь с фон дер Ляйен в том числе во время международных визитов.

"Во время разговора сегодня мы скоординировали позиции перед саммитом лидеров ЕС. Я повторил благодарность за положительную оценку нашей работы по выполнению всех рекомендаций Еврокомиссии. Рассчитываем на положительные решения по Ukraine Facility (инструмента для многолетней финансовой поддержки Украины на 50 млрд евро – Ред.) и открытию переговоров о вступлении в ЕС", – отметил президент.

"Европа должна решительно защищать свои ценности и единство, и я знаю, что мы всегда можем полагаться в этом на президента Еврокомиссии", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, в воскресенье Зеленский находился в Аргентине в связи с инаугурацией новоизбранного президента. Во время этого визита он коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который планирует блокировать все важные решения по Украине на саммите ЕС.

Также он провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в пятницу принимал Орбана в Париже.

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Зеленский Вступление в ЕС