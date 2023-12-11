Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии перед предстоящим саммитом

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Южной Америке, провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно предстоящего саммита лидеров ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он рассказал в своем Twitter.

Зеленский отметил, что поддерживает связь с фон дер Ляйен в том числе во время международных визитов.

I keep in regular contact with @VonDerLeyen from wherever I go in the world.



During our call today, we coordinated positions ahead of the #EUCO summit. I reiterated my gratitude for the positive assessment of our work to implement all of the Commission’s recommendations.



We… December 10, 2023

"Во время разговора сегодня мы скоординировали позиции перед саммитом лидеров ЕС. Я повторил благодарность за положительную оценку нашей работы по выполнению всех рекомендаций Еврокомиссии. Рассчитываем на положительные решения по Ukraine Facility (инструмента для многолетней финансовой поддержки Украины на 50 млрд евро – Ред.) и открытию переговоров о вступлении в ЕС", – отметил президент.

"Европа должна решительно защищать свои ценности и единство, и я знаю, что мы всегда можем полагаться в этом на президента Еврокомиссии", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, в воскресенье Зеленский находился в Аргентине в связи с инаугурацией новоизбранного президента. Во время этого визита он коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который планирует блокировать все важные решения по Украине на саммите ЕС.

Также он провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в пятницу принимал Орбана в Париже.