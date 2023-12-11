Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии перед предстоящим саммитом
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Южной Америке, провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно предстоящего саммита лидеров ЕС.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он рассказал в своем Twitter.
Зеленский отметил, что поддерживает связь с фон дер Ляйен в том числе во время международных визитов.
I keep in regular contact with @VonDerLeyen from wherever I go in the world.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2023
During our call today, we coordinated positions ahead of the #EUCO summit. I reiterated my gratitude for the positive assessment of our work to implement all of the Commission’s recommendations.
We…
"Во время разговора сегодня мы скоординировали позиции перед саммитом лидеров ЕС. Я повторил благодарность за положительную оценку нашей работы по выполнению всех рекомендаций Еврокомиссии. Рассчитываем на положительные решения по Ukraine Facility (инструмента для многолетней финансовой поддержки Украины на 50 млрд евро – Ред.) и открытию переговоров о вступлении в ЕС", – отметил президент.
"Европа должна решительно защищать свои ценности и единство, и я знаю, что мы всегда можем полагаться в этом на президента Еврокомиссии", – добавил Владимир Зеленский.
Напомним, в воскресенье Зеленский находился в Аргентине в связи с инаугурацией новоизбранного президента. Во время этого визита он коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который планирует блокировать все важные решения по Украине на саммите ЕС.
Также он провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в пятницу принимал Орбана в Париже.