Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии перед предстоящим саммитом

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Южной Америке, провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно предстоящего саммита лидеров ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он рассказал в своем Twitter.

Зеленский отметил, что поддерживает связь с фон дер Ляйен в том числе во время международных визитов.

I keep in regular contact with @VonDerLeyen from wherever I go in the world.



During our call today, we coordinated positions ahead of the #EUCO summit. I reiterated my gratitude for the positive assessment of our work to implement all of the Commission’s recommendations.



We…