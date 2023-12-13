Что показал визит украинского президента в США

В последние недели в Соединенные Штаты прибывали десанты украинских политиков и чиновников – вплоть до президента.

Его визит 11 и 12 декабря стал кульминацией попыток Киева сдвинуть с мертвой точки одобрение дополнительной финансовой помощи в американском Конгрессе. Ведь на кону – 12 миллиардов долларов макрофинансовой и более 13 миллиардов военной помощи, критически необходимых Украине.

Но чуда – как бы это ни было ожидаемо – не произошло.

Подробнее – в интересной, но и не оптимистичной, статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка В гости за оружием и деньгами: изменил ли визит Зеленского поддержку Украины со стороны США.

Обстоятельства визита Владимира Зеленского в США на этот раз разительно отличались от прошлогоднего.

Нынешнее же настроение, пожалуй, достаточно точно описал Зеленский в своей речи в Национальном оборонном университете США: "Когда свободный мир колеблется – диктатуры празднуют".

Повод для празднования у диктатур, увы, действительно есть. И это касается ситуации не только в ЕС, но и в Соединенных Штатах.

По данным The Wall Street Journal, Зеленский решил поехать в США в тот же день, когда Сенат отклонил запрос Белого дома на более $110 млрд дополнительного финансирования, включая средства для Украины.

Перед тем он отменил свой онлайн-брифинг для сенаторов, поскольку их встреча по обсуждению помощи Украине превратилась в перепалку о внутренней политике.

Поэтому с этой точки зрения личная встреча главы государства с американскими политиками была крайне важной, чтобы донести позицию Украины и иметь возможность непосредственно ответить на упреки относительно надзора за средствами США или стратегии ведения войны в будущем. Тех самых, которые республиканцы выдвигают и перед Белым домом.

"Дружеская и откровенная", по словам Зеленского, встреча, как представляется, не принесла ничего нового.

Могла ли Украина как-то повлиять на эту ситуацию? Вероятно, вряд ли удалось бы это сделать без риска вмешаться во внутреннюю политику США, что является полной "красной линией" для двухпартийной поддержки.

Работать с американскими гражданами и объяснять, зачем давать Украине деньги? Возможно, но, похоже, даже объяснения Белого дома о том, что подавляющее большинство этих средств – это инвестиции в США, не срабатывают и просто игнорируются республиканцами.

Все это наталкивает на то, что Украине стоит готовиться к плохому сценарию – ограничению или вообще прекращению военной и финансовой помощи США.

Даже если на этот раз Сенат и достигнет соглашения и разблокирует пакет Белого дома, уже нет гарантий, что в дальнейшем подобная дискуссия не увязнет в другом внутриполитическом вопросе.

На такой сценарий мог намекать глава МИД Дмитрий Кулеба, который призвал Европейский Союз быть более проактивным и не оглядываться на США в принятии решений о помощи Украине.

В конце концов, более чем явным он является, учитывая вероятную перспективу избрания Трампа президентом США в 2024 году.

Пока нет никаких признаков, что он не захочет воплотить в жизнь обещанное "24-часовое" решение о "мире в Украине". И вряд ли многомиллиардная помощь Киеву входит в этот план.

Подробнее – в материале Олега Павлюка В гости за оружием и деньгами: изменил ли визит Зеленского поддержку Украины со стороны США.