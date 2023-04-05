"Не послушал даже мать": президент Литвы признал, что был членом Компартии

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду подтвердил, что действительно стал членом Коммунистической партии страны в 1980-х годах, объяснив это стремлением в то время построить карьеру ученого.

Как пишет "Европейская правда", об этом Науседа заявил литовскому телеканалу TV3.

Литовский президент вспомнил, что в 1987 году, когда заканчивал экономический факультет в Вильнюсском университете, "хотел посвятить жизнь науке".

"Сразу после обучения я предстал перед соблазном вступить в (Коммунистическую - ред.) партию, поскольку это давало больше возможностей для карьеры ученого. Я какое-то время думал об этом, пока, наконец, не уступил этому желанию", - сказал Науседа.

"Я был амбициозным и упрямым юношей, не слушал даже уговоров матери, которая отговаривала меня", - подчеркнул он.

В то же время литовский президент добавил, что после массовых митингов движения за восстановление независимости Литвы "Саюдис" больше не участвовал в деятельности Компартии, а его нынешняя деятельность не имеет ничего общего с поступком 35-летней давности.

"Я понимаю, что кто-то меня осудит, меня уже осудили, а кто-то сделал это в первый день (президентского срока полномочий), 26 мая 2019 года... Но я обращаюсь ко всем людям, я просто спросил бы их, имеет ли моя деятельность на посту президента какое-то отношение к тому, что я делал 35 лет назад?" - риторически спросил Науседа.

"Является ли моя внешняя политика, отношения с Россией, мои заявления в отношении России чем-то двусмысленным? Моя позиция по вопросу Украины непонятна? Вся моя профессиональная, а теперь и политическая деятельность не имеет ничего общего с тем, что я сделал в 1987 году", - добавил он.

Ранее в среду литовские журналисты опубликовали архивные документы, которые подтверждают членство в Компартии действующего президента Гитанаса Науседы в последние годы существования Советского Союза.

СМИ обратили внимание, что Науседа не заполнил графу о действующей или бывшей принадлежности к какой-либо партии или политическому движению, когда заполнял кандидатскую анкету для участия в президентских выборах 2019 года.

Предыдущий президент Литвы Даля Грибаускайте также была в Коммунистической партии с 1979 года и вышла из нее в июне 1990 года. В своих кандидатских анкетах она упомянула об этом факте и в 2009, и в 2014 годах.