Премьер Испании в Барселоне встретился с лидером сепаратистской Каталонии

Премьер-министр Испании Педро Санчес в четверг посетил Барселону и встретился с президентом Каталонии Пере Арагонесом, подтверждая намерения своего правительства добиться амнистии каталонских деятелей, причастных к референдуму за независимость 2017 года.

Об этом говорится в публикации агентства АР, сообщает "Европейская правда".

После встречи Санчеса с Арагонесом в здании правительства Каталонии стороны заключили несколько соглашений, которые, как заявил испанский премьер, "повлияют на повседневную жизнь каталонцев".

Соглашения содержат обязательства Мадрида содействовать развитию новых технологических отраслей в Каталонии, передаче управления местными железнодорожными службами региона, а также упоминают об инициированном законопроекте о защите языков меньшинств Испании, как каталонском.

Санчес также подчеркнул, что его политика по поводу Каталонии с момента прихода к власти в 2018 году значительно ослабила напряженность между Мадридом и Барселоной.

"Каталония должна наверстать потерянное время, чтобы противостоять огромным впереди вызовам", – сказал он.

В свою очередь Арагонес упомянул о решении испанского правительства инициировать амнистию каталонских сепаратистов, сказав, что она "открыла новый этап в разрешении политического конфликта между Каталонии и Испанским государством".

Как известно, Санчес снова стал премьером Испании в середине ноября благодаря поддержке семи законодателей JxCat в обмен на спорное соглашение об амнистии для тех, кому грозит судебный процесс из-за неудачной попытки провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

Среди них – и Карлес Пучдемон, тогдашний региональный лидер Каталонии, который организовал запрещенный референдум, а затем провозгласил кратковременную декларацию о независимости, что вызвало худший политический кризис в Испании за последние десятилетия.

После провала попытки независимости Пучдемон бежал в Бельгию, чтобы избежать уголовного преследования. Амнистия же позволит ему вернуться в Испанию.

Испанская правая оппозиция крайне враждебно относится к Пучдемону и активно выступает против амнистии, регулярно собирая десятки тысяч людей.

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