Десятки тысяч людей протестуют по всей Испании против амнистии каталонских сепаратистов

Десятки тысяч людей протестуют в воскресенье по всей Испании против планов исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса амнистировать каталонских сепаратистов в обмен на поддержку еще одного срока на посту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters

В четверг правительство заключило соглашение с каталонской сепаратистской партией Junts, которое предусматривает принятие спорного закона об амнистии лиц, осужденных за попытку отделения Каталонии от Испании в 2017 году.

Соглашение вызвало шок по всей стране, а консервативные оппоненты Санчеса обвинили его в том, что он поставил под угрозу верховенство права ради собственной политической выгоды.

"Мы не замолчим до новых выборов", – заявил лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо ликующей толпе, собравшейся на мадридской площади Пуэрта-дель-Соль.

Власти заявили, что в Мадриде собралось 80 000 человек, в то время как Народная партия, которая призвала к протестам в городах по всей Испании, подсчитала, что их количество приблизилось к миллиону.

Многие держали флаги Испании и ЕС, а также транспаранты с лозунгами, в частности "Уважайте Конституцию".

"Он (Санчес) предал сосуществование, демократию... он не может продолжать руководить", – сказал банкир Томас Перес, держа плакат с надписью "Санчес предатель".

"Многие мои знакомые, которые голосуют за социалистов, испытывают абсолютное разочарование, потому что... Санчес никогда не говорил, что амнистия будет частью его программы", – сказала 64-летняя Инмакулада Эрранс Кастро.

В Барселоне, по данным местной полиции, на демонстрации вышли 6 000 человек, а в Гранаде – 30 000, а в Севилье – 50 000. Другие протесты состоялись в таких городах, как Малага, Пальма и Валенсия.

После безрезультатных выборов 23 июля социалисты потратили несколько недель на переговоры с меньшими партиями, включая леворадикальную платформу Sumar, а также каталонские, галисийские и баскские националистические партии.

Подтвержденная на этой неделе поддержка Junts, а также Баскской националистической партии даст Санчесу абсолютное большинство в нижней палате парламента, состоящей из 350 депутатов, во время голосования, которое должно состояться в ближайшие дни.