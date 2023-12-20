Премьер Испании встретится с сепаратистами Каталонии несмотря на обещание этого не делать

Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует провести несколько встреч с ключевыми лидерами каталонских сепаратистов Карлесом Пучдемоном и Ориолом Жункерасом для нормализации отношений, хотя ранее глава правительства публично отрицал возможность такой встречи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Выступая на неформальном мероприятии в Мадриде по случаю предстоящих рождественских праздников, Санчес заверил, что о результатах предстоящих встреч с Пучдемоном и Жункерасом сообщат публично, и что не будет попыток что-то скрыть, как об этом предупреждали Народная партия и ультраправая партия Vox.

Хотя премьер не назвал конкретных дат и не сообщил, где состоится предстоящая встреча, источники, близкие к его партии социалистов, а также партии "Вместе за Каталонию" (JxCat), заверили, что это будет не в Испании, а в другой стране ЕС.

По словам Санчеса, он планирует провести "много" встреч с Пучдемоном, который скрывается от испанского правосудия с 2017 года за непосредственное участие в попытке сепаратизма в Каталонии, сообщает El Periódico de Catalunya.

Премьер-министр пояснил, что встреча состоится после того, как испанский парламент одобрит противоречивый закон об амнистии участников попытки отделения Каталонии в 2017 году, от которого выиграет, в частности, и Пучдемон.

Санчес также подчеркнул, что это должно соответствовать его видению включения каталонских сепаратистских партий JxCat и ERC в политическую жизнь парламента Испании.

Ранее испанский премьер утверждал, что у него не запланировано ни одной встречи с Пучдемоном.

Как известно, Санчес снова стал премьером Испании в середине ноября благодаря поддержке семи законодателей JxCat в обмен на спорное соглашение об амнистии для тех, кому грозит судебный процесс из-за неудачной попытки провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

Среди них – и Карлес Пучдемон, тогдашний региональный лидер Каталонии, который организовал запрещенный референдум, а затем провозгласил кратковременную декларацию о независимости, что вызвало худший политический кризис в Испании за последние десятилетия.

После провала попытки независимости Пучдемон бежал в Бельгию, чтобы избежать уголовного преследования. Амнистия же позволит ему вернуться в Испанию.

Испанская правая оппозиция крайне враждебно относится к Пучдемону и активно выступает против амнистии, регулярно собирая десятки тысяч людей.

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