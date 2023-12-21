Прем’єр Іспанії в Барселоні зустрівся із лідером сепаратистської Каталонії

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у четвер відвідав Барселону й зустрівся з президентом Каталонії Пере Арагонесом, підтверджуючи наміри свого уряду домогтись амністії каталонських діячів, причетних до референдуму за незалежність 2017 року.

Про це йдеться в публікації агентства АР, повідомляє "Європейська правда".

Після зустрічі Санчеса з Арагонесом у будівлі уряду Каталонії сторони уклали кілька угод, які, як заявив іспанський прем’єр, "вплинуть на повсякденне життя каталонців".

Угоди містять зобов’язання Мадрида сприяти розвитку нових технологічних галузей у Каталонії, передання управління місцевими залізничними службами регіону, а також згадують про ініційований законопроєкт про захист мов меншин Іспанії, як-то каталонської.

Санчес також підкреслив, що його політика щодо Каталонії з моменту приходу до влади у 2018 році значно послабила напруженість між Мадридом і Барселоною.

"Каталонія повинна надолужити втрачений час, щоб протистояти величезним викликам, які попереду", – сказав він.

Своєю чергою Арагонес згадав про рішення іспанського уряду ініціювати амністію каталонських сепаратистів, сказавши, що вона "відкрила новий етап у вирішенні політичного конфлікту між Каталонією та Іспанською державою".

Як відомо, Санчес знову став прем’єром Іспанії в середині листопада завдяки підтримці семи законодавців JxCat в обмін на суперечливу угоду про амністію для тих, кому загрожує судовий процес через невдалу спробу проголошення незалежності Каталонії у 2017 році.

Серед них – і Карлес Пучдемон, тодішній регіональний лідер Каталонії, який організував заборонений референдум, а потім проголосив короткочасну декларацію про незалежність, що спричинило найгіршу політичну кризу в Іспанії за останні десятиліття.

Після провалу спроби незалежності Пучдемон утік до Бельгії, щоб уникнути кримінального переслідування. Амністія ж дозволить йому повернутися в Іспанію.

Іспанська права опозиція вкрай вороже ставиться до Пучдемона й активно виступає проти амністії, регулярно збираючи десятки тисяч людей.

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