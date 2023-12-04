В правительстве Испании настаивают, что амнистия сепаратистов соответствует ценностям ЕС

Министр юстиции нового правительства Испании Феликс Боланьос считает, что законопроект об амнистии каталонских сепаратистов, благодаря которому они поддержали премьерство Педро Санчеса, не противоречит ценностям ЕС и поможет решить проблему Каталонии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Боланьос заявил в интервью Politico.

По словам министра, "если в Брюсселе есть ощущение, что каталонский вопрос почти забыт, то это именно благодаря политике правительства Педро Санчеса... решать этот вопрос политикой, диалогом, смелостью".

"Мы хотим сделать окончательный шаг для этого нового этапа (преодоления проблемы сепаратизма. – Ред.) в Каталонии", – добавил он.

Глава испанского Минюста на вопрос о критике законопроекта в ЕС сказал, что "никакого беспокойства" относительно верховенства права нет, и ему якобы сказали об этом лично.

"Это (амнистия. – Ред.) соответствует ценностям Европейского Союза, ценностям диалога, сосуществования, преодоления конфликта", – настаивал Боланьос в разговоре с Politico.

На прошлой неделе во время встречи с испанским министром еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс заявил, что у него есть "вопросы" по законопроекту об амнистии для каталонских сепаратистов, который собираются принять в Испании.

Как известно, лидер социалистов Испании Педро Санчес получил поддержку большинства в парламенте для формирования нового правительства, заручившись поддержкой левых и сепаратистских партий.

Самой сложной была сделка с партией Junts, которую контролирует бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон. Лидер сепаратистов требовал амнистии для людей, привлеченных к ответственности за действия, связанные с попыткой провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

13 ноября партия Санчеса подала законопроект о предоставлении амнистии этим людям. Из-за противоречивого предложения сотни тысяч испанцев вышли на протесты, выступая против амнистии. В минувшие выходные протесты возобновились.

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