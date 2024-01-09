Полиция задержала осужденных экс-руководителей МВД Польши в президентском дворце

Польских депутатов от "Права и справедливости" Мариуша Каминского и Мацея Вонсика, приговоренных к заключению по так называемому земельному делу, во вторник задержала полиция в президентском дворце, где они находились.

Эту информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек, сообщает "Европейская правда".

"Задержаны согласно постановлению суда", – написал Мрочек в Twitter (X) без подробностей.

Журналист телеканала TVN24 перед этим сообщил, что Вонсика и Каминского задержали на территории президентского дворца во исполнение решения суда. Сам Дуда в это время выехал во дворец Бельведер для встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Напомним, Каминский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

Дело касается периода, когда Каминский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро (ЦАБ), а Вонсик был его заместителем. Земельное дело касалось безуспешных попыток ЦВА доказать, что тогдашний лидер "Самообороны" и вице-премьер Анджей Леппер якобы брал взятки за помощь в так называемой дезактивации земельного участка в Мазурском воеводстве.

Оба политика, избранных от "Права и справедливости" на последних выборах в октябре, должны были бы лишиться мандата после приговора. Но пока он находился на апелляции, Каминский и Вонсик ходили на заседания Сейма и, по сообщениям, даже участвовали в голосовании.

Накануне, в понедельник, суд отклонил ходатайство фигурантов о пересмотре дела и одобрил ордер на их перевод в тюрьму.