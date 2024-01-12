Прокуратура Варшавы проверит задержание экс-руководителей МВД в Президентском дворце

Варшавская воеводская прокуратура 12 января начала расследование в связи с задержанием в Президентском дворце осужденных экс-руководителей МВД Польши Мацея Вонсика и Мариуша Каминского.

Об этом Варшавская воеводская прокуратура сообщила в комментарии РАР, пишет "Европейская правда".

Расследование прокуратуры касается сообщений о якобы превышении полномочий сотрудниками полиции и Службы государственной охраны Польши при задержании Каминского и Вонсика.

"Продолжаются процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств дела", – сообщили в прокуратуре Варшавы, не уточнив подробностей.

Политиков "Права и справедливости" во вторник, 9 января, задержала полиция в президентском дворце, где они находились. Каминьский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

Дело касается периода, когда Каминьский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро, а Вонсик был его заместителем. Земельное дело касалось безуспешных попыток СВА доказать, что тогдашний лидер "Самообороны" и вице-премьер Анджей Леппер якобы брал взятки за помощь в так называемой дезактивации земельного участка в Мазурском воеводстве.

Оба политика, избранных от "Права и справедливости" на последних выборах в октябре, должны были бы лишиться мандата после приговора. Но пока он находился на апелляции, Каминьский и Вонсик ходили на заседания Сейма и, по сообщениям, даже участвовали в голосовании.

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