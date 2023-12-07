ЕС направил более 50 пограничников в Финляндию для охраны границы с Россией

Пограничная служба Европейского Союза Frontex развернула 55 своих работников для наблюдения за границей Финляндии с Россией после решения финских властей временно закрыть все пункты пропуска из-за налива мигрантов.

Об этом в комментарии AFP сообщил представитель Frontex Петр Свитальский, пишет "Европейская правда".

По словам Свитальского, в Финляндии сейчас развернули 55 офицеров Агентства ЕС по защите границ, "большинство из них – офицеры пограничной службы, которые осуществляют наблюдение за границей".

"Конечно, мы готовы изменить это (параметры развертывания. – Ред.), если ситуация изменится. Мы можем быть здесь дольше или короче, в зависимости от необходимости. Мы знаем, что миграционное давление является одним из инструментов, которые использует Кремль, поэтому мы можем ожидать, что это продолжится", – добавил спикер.

Финский пограничник Вилле Йоскитт сказал AFP, что несмотря на закрытие пунктов пропуска к границе Финляндии и РФ все еще прибывают "большие группы мигрантов из третьих стран".

"Хотя, если сравнивать с ситуацией, которая была две недели назад, некоторые из них самостоятельно или по указанию властей уже переехали в другие регионы России", – добавил Йоскитт, прогнозируя, что ситуация на границе будет продолжаться "долгое время".

Напомним, с 30 ноября граница Финляндии с Россией полностью закрыта минимум на две недели – возможно движение только грузовых поездов. Пограничная служба Финляндии готовится к тому, что пункты пропуска будут открыты 14 декабря.

Страна пошла на такой шаг после того, как в течение ноября на КПП начали массово прибывать из России искатели убежища, граждане третьих стран. Ранее российские пограничники не выпускали на выезд путешественников, у которых нет документов, необходимых для въезда в Финляндию.

Подробнее об этом – в статье Финляндия держит оборону: как Россия дала старт новому миграционному кризису на границе ЕС.