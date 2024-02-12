Кэмерон упрекнул Трампа за его угрозы "поощрить Россию" к нападению на НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не согласился с заявлением экс-президента США Дональда Трампа о том, что он бы "поощрил Россию" к вторжению в страны-союзники НАТО, которые не выполняют обязательств по расходам на оборону.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard, об этом Кэмерон сказал журналистам 12 февраля во время визита в Шотландию.

Глава британского МИД подчеркнул, что является "крайне решительным сторонником НАТО" и что важность оборонных гарантий Альянса возросла "в мире, где мы стали свидетелями ужасного незаконного вторжения Путина в Украину".

"На самом деле НАТО в этом году стал сильнее, когда к нему присоединились Швеция и Финляндия. Конечно, мы хотим, чтобы все такие страны, как мы, тратили 2% (ВВП на оборону. – Ред.), но я думаю, что то, что было сказано, не является разумным подходом", – добавил он.

Напомним, во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он будучи президентом угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что его угрозы выйти из НАТО в случае возвращения к власти следует воспринимать серьезно.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными. А в Белом доме ранее назвали "ненормальными" угрозы Трампа поощрить РФ к агрессии против союзников.