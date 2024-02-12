Кемерон дорікнув Трампу за його погрози "заохотити Росію" до нападу на НАТО
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон не погодився із заявою експрезидента США Дональда Трампа про те, що він би "заохотив Росію" до вторгнення в країни-союзники НАТО, які не виконують зобов'язань щодо витрат на оборону.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard, про це Кемерон сказав журналістам 12 лютого під час візиту до Шотландії.
Голова британського МЗС наголосив, що є "вкрай рішучим прихильником НАТО" і що важливість оборонних гарантій Альянсу зросла "у світі, де ми стали свідками жахливого незаконного вторгнення Путіна в Україну".
"Насправді НАТО цього року став сильнішим, коли до нього приєдналися Швеція і Фінляндія. Звичайно, ми хочемо, щоб усі такі країни, як ми, витрачали 2% (ВВП на оборону. – Ред.), але я думаю, що те, що було сказано, не є розумним підходом", – додав він.
Нагадаємо, під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.
Колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що його погрози вийти з НАТО у разі повернення до влади слід сприймати серйозно.
Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними. А в Білому домі раніше назвали "ненормальними" погрози Трампа заохотити РФ до агресії проти союзників.