Зеленский прибыл в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, начал визит в Германию.

Об этом он сообщил в Twitter (X), информирует "Европейская правда".

Зеленский отметил, что у него "начинаются два важных дня".

"Встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности, Мюнхенская конференция по безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, а также новые возможности. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить длительный мир", – подчеркнул президент.

I am starting two important days. Meetings with partners in Germany and France, new agreements, and the Munich Security Conference. A new security architecture for Ukraine, as well as new opportunities. We are making every effort to end the war as soon as possible on fair… pic.twitter.com/YNbdIffPK5