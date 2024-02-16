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Зеленський прибув до Німеччини

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П'ятниця, 16 лютого 2024, 11:11

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 16 лютого, розпочав візит до Німеччини.

Про це він повідомив у Twitter (X), інформує "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що в нього "починаються два важливих дні".

"Зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості, Мюнхенська безпекова конференція. Нова архітектура безпеки для України, а також нові можливості. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах і забезпечити тривалий мир", – підкреслив президент.

Напередодні стало відомо, що Зеленський відвідає Німеччину та Францію. Він проведе переговори із канцлером Олафом Шольцом і французьким президентом Емманюелем Макроном.

17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Згідно із заявою Єлисейського палацу, у Парижі під час візиту Зеленського буде підписана угода між Україною і Францією про "гарантії безпеки".

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