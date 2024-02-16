Зеленський прибув до Німеччини
П'ятниця, 16 лютого 2024, 11:11
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 16 лютого, розпочав візит до Німеччини.
Про це він повідомив у Twitter (X), інформує "Європейська правда".
Зеленський зазначив, що в нього "починаються два важливих дні".
"Зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості, Мюнхенська безпекова конференція. Нова архітектура безпеки для України, а також нові можливості. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах і забезпечити тривалий мир", – підкреслив президент.
I am starting two important days. Meetings with partners in Germany and France, new agreements, and the Munich Security Conference. A new security architecture for Ukraine, as well as new opportunities. We are making every effort to end the war as soon as possible on fair… pic.twitter.com/YNbdIffPK5— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2024
Напередодні стало відомо, що Зеленський відвідає Німеччину та Францію. Він проведе переговори із канцлером Олафом Шольцом і французьким президентом Емманюелем Макроном.
17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.
Згідно із заявою Єлисейського палацу, у Парижі під час візиту Зеленського буде підписана угода між Україною і Францією про "гарантії безпеки".