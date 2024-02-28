Торгпред Украины: Опция закрытия границы в переговорах с Польшей не упоминалась

Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал о последнем раунде переговоров с Польшей по торговле и отметил, что опция закрытия границы для движения товаров в них не упоминалась.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook вечером 28 февраля.

Торгпред рассказал, что провел 4 часа очень насыщенных переговоров с министром развития и технологии Польши Кшиштофем Гетманом и и министром сельского хозяйства Чеславом Секерским. Он назвал эти переговоры "одними из самых насыщенных и интенсивных" в своей карьере.

"Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это непросто, но возможно", – заявил Качка.

Он отметил, что не может приводить деталей, но "конструктивное решение возможно".

"За все 4 часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась. Как достаточно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск – это было бы очень болезненным решением для наших экономик. Прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике даже больше) – это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который является жизненно важным для Украины", – заявил он.

"Поэтому всех призываю полностью и внимательно прочитать заявление Дональда Туска – со всеми элементами риторики и пунктуации. Новостные заголовки могут ввести в заблуждение", – добавил Тарас Качка.

Напомним, днем 28 февраля премьер Польши Дональд Туск сказал, что Польша и Украина обсуждают возможное временное закрытие границы для движения товаров до решения накопившихся проблем.

Также польский премьер сообщил, что в четверг встретится с представителями фермеров и других групп, которые присоединились к их акциям протеста.

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