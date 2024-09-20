CNN: США изменили тактику предоставления пакетов военной помощи Украине

Из-за окончания срока действия механизма, который позволяет предоставлять Украине оружие относительно оперативно, а также проблем с поиском соответствующего оружия на складах США перешли к объявлению более долгосрочных пакетов помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации CNN.

Как известно, Белый дом сейчас имеет почти 6 миллиардов долларов в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет предоставлять Украине оружие со складов США – это наиболее оперативный механизм военной помощи Киеву.

Эти средства могут "сгореть" с завершением финансового года в США менее чем за две недели, а недавний провал резолюции о временном продлении федерального финансирования в Палате представителей уменьшил шансы на то, что Конгресс успеет вовремя разрешить их использование на следующий финансовый год.

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По данным CNN, в связи с этим, а также выявленной ранее проблемой нехватки исправной техники на складах в Белом доме перешли к объявлению более долгосрочных пакетов.

Это позволит "продолжить поставки вооружений в Украину в следующем году с нынешними темпами поставок", говорится в публикации. Но не уточняется, идет ли речь об использовании определенным образом уже упомянутых почти 6 миллиардов долларов.

Высокопоставленный чиновник Белого дома в разговоре с CNN отметил, что в течение следующего финансового года (заканчивается 30 сентября) Украина, по американским оценкам, потребует не менее 500 миллионов долларов военной помощи ежемесячно.

Он добавил, что США также рассматривают возможность выделения Украине 10 миллиардов долларов из доходов от арестованных российских суверенных активов, которые "Группа семи" согласилась использовать на помощь Украине в сфере безопасности в июне.

Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан ранее анонсировал "существенный пакет" военной помощи Украине, который должен быть готов к концу сентября.

Как известно, в рамках PDA последний раз помощь Украине выделяли ко Дню независимости – размер пакета составлял $125 млн.