Секретная служба США указала на ошибки, которые могли привести к покушению на Трампа

Ненадлежащая коммуникация с местными правоохранителями усложнили работу Секретной службы США накануне покушения на экс-президента Дональда Трампа 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания.

Об этом говорится в новом отчете службы, посвященном расследованию обстоятельств покушения на Трампа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Отчет описывает ряд "недостатков в коммуникации" между различными правоохранительными и ведомствами безопасности, которые занимались защитой Трампа во время митинга в Пенсильвании 13 июля.

Среди прочего, Секретная служба США знала о рисках для безопасности, которые представляло выбранное кампанией Трампа место для митинга. К тому же, местная полиция, привлеченная к охране мероприятия, не использовала дополнительную радиочастоту агентов Секретной службы, поэтому те не получали всей информации.

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Этот сбой был особенно проблематичным для охраны Трампа, "которая не была проинформирована о том, насколько сосредоточенными были правоохранительные органы штата и местные органы власти в минуты, предшествовавшие нападению, на поиске подозрительного субъекта", говорится в отчете.

Также отчет указывает на другие недостатки, в частности тот факт, что на крыше здания, где был стрелок Трампа, не выставили заранее никакой охраны, а правоохранители, которые находились на втором этаже того же здания, не коммуницировали с агентами Секретной службы.

Отчет не называет на имя ни одного ответственного за выявленные провалы, хотя СМИ ранее писали об отстранении от работы агентов Секретной службы, которые занимались охраной Трампа. Кроме того, в отставку на фоне огласки ушла глава службы Кимберли Читл.

Нынешний исполняющий обязанности директора Секретной службы США призывает Конгресс выделить больше средств ведомству, чтобы оно могло лучше защищать первых лиц государства.