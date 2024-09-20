Сикорский объяснил свои слова о "референдуме по Крыму", которые возмутили Киев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что его слова относительно возможного варианта возвращения Крыма Украине через референдум, которые вызвали возмущение Киева, были частью "гипотетической дискуссии".

Об этом он заявил журналистам во время визита в США в пятницу, 20 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Сикорский отметил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, "в этом нет никаких сомнений, и я неоднократно это подчеркивал".

"С другой стороны, на конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме off the record (без публичного цитирования. – Ред.), где мы рассматривали, как реализовать предложения самого президента Зеленского, о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических действиях", – добавил он.

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Глава польского МИД ответил на вопрос о его заявлениях с конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

Как писали украинские СМИ, Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН с перспективой проведения референдума о статусе территории в отдаленном будущем.

Это вызвало острую реакцию со стороны украинских чиновников и в частности Министерства иностранных дел, где, не называя имени Сикорского, призвали не удовлетворять "аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права".

Международное сообщество и Польша в частности не признают противоправной аннексии Крыма, которую Россия осуществила в 2014 году. Европейский Союз ввел против российской экономики секторальные санкции, которые неоднократно продлевал.

В июне Европейский суд по правам человека огласил решение по существу в первом межгосударственном деле "Украина против России (по Крыму)", признав государство-агрессора виновным в систематических нарушениях прав человека на оккупированном полуострове.