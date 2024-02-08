Байден прокомментировал провал проекта о помощи Украине: "Путин наступает на пятки"

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что союзники Украины отступают от ее поддержки в критический момент войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Байден заявил в Нью-Йорке в среду, что президент России Владимир Путин "наступает на пятки".

"И что мы делаем? Отступаем?" добавил Байден.

Комментарии президента прозвучали через несколько часов после того, как Сенат провалил законопроект о безопасности границ и иммиграции, который позволил бы разблокировать более 60 миллиардов долларов помощи Украине со стороны США. Бывший президент Дональд Трамп, лидер Республиканской партии, призвал республиканцев в Конгрессе отклонить соглашение.

Законодатели ведут переговоры об урезанном пакете, который исключит положения об иммиграции и будет включать помощь Украине и другие приоритеты национальной безопасности США, но такой подход сталкивается с оппозицией в Палате представителей, контролируемой республиканцами.

Байден предупредил, что Украина находится на критическом этапе войны, поскольку запасы боеприпасов и оружия в стране сокращаются, а боевые действия, как ожидается, активизируются этой весной.

"Соединенные Штаты рассматриваются как важная нация. Если Соединенные Штаты отойдут от событий, что произойдет?" – отметил Байден.

"Что тогда произойдет на Ближнем Востоке, Тайваньский пролив? Что произойдет в Азии? Что произойдет с Украиной?" – добавил он.

Напомним, в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Перед этим президент Джо Байден, который поддержал компромиссный двухпартийный законопроект, заявил, что его принятие пытается сорвать Дональд Трамп.